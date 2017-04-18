إصابة طفل من بيت جن جراء تعرضه للدهس

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه: "تواصل الشرطة التحقيق في حادث الطرقات الذي أسفر عن اصابة طفل 8 اعوام من بيت جن بجروح بالغة احيل على اثرها للعلاج بالمستشفى وذلك من بعد ان كان قد تعرض عصر اليوم الثلاثاء لحادث الطرق في كرميئيل وخلال مغادرته وعلى ما يبدو سيارة والدته في أحد الشوارع هناك والتحقيقات جارية وبما يشمل سائق السيارة الضالعة من السكان بالمنطقة هناك (33 عاما) الذي توقف في المكان مع وقوع الحادث" وفقًا للبيان.