الشرطة: العثور على جثة الشاب الثالث في أعماق بحيرة طبريا

الشرطة:

أعمال التشخيص الجنائي واجراءاتها الرسمية جارية

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: " بعد عصر اليوم الثلاثاء وخلال أعمال البحث الشرطية مع خفر السواحل والغواصين وغيرهم، تمّ العثور في أعماق البحيرة على جثة التي تعود وعلى ما يبدو إلى المواطن الثالث الاخير الذي كان مفقودا لليوم السابع على التوالي، وهي تعود للشاب "ايتمار اوحانا" وأعمال التشخيص الجنائي واجراءاتها الرسمية جارية" وفقًا للبيان.