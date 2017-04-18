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أخبار محليات مجد الكروم: فعاليات وفحوصات للنادي النسائي المجدلاوي سنابل جليلية

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الشاغور مجد الكروم: فعاليات وفحوصات لنادي سنابل جليلية
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مجد الكروم: فعاليات وفحوصات للنادي النسائي المجدلاوي سنابل جليلية

 تم توفير وجبة غذاء صحية من الاكلات الشعبية المميزة. بالإضافة لذلك تم تنظيم محاضرة عن الصحة من قبل عضو المجلس الممرض علي سرحان 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 19:02:34 A A

ضمن الفعاليات التي يقوم بها النادي النسائي "سنابل جليلية" في مجد الكروم وبحضور رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي وعدد من أعضاء المجلس تمّ تنظيم يوم مفتوح لعضوات النادي تخلّله إجراء فحوصات طبية للوقوف عن كثب عن صحة وسلامة عضوات النادي.


خلال الفعاليات

كذلك تم توفير وجبة غذاء صحية من الاكلات الشعبية المميزة. بالإضافة لذلك تم تنظيم محاضرة عن الصحة من قبل عضو المجلس الممرض علي سرحان ومحاضرة اخرى تنمية البشرية. كذلك تم تنظيم فعالية خاصة ومميزة في "يوغا الضحك" وفعاليات ايروبيكا صحية.

وفي حديث مع مديرة النادي النسائي سنابل جليلية وداد ذياب قالت: "نحن في النادي النسائي نعمل على تدعيم وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع المجدلاوي ليكن نساء قياديات مميزات ومنتجات. وهذا اليوم هو يوم خاص ومميز تخلله العديد من الفعاليات الصحية والاجتماعية والتثقيفية". وأضافت وداد ذياب: "مجموعتنا ستواصل نشاطها وسنشارك قريبات في فعاليات اجتماعية وسننظم رحلات جماعية للتعرف على المناطق المحيطة بمجد الكروم بالإضافة للمشاركة بفعاليات قطرية اخرى".

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