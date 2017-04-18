هدف ثالث على التوالي لمؤنس دبور ينعش آمال جراسهوبرس بالبقاء

جاء هدف مؤنس دبور خلال الفوز على نادي يانج بويز بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في دوري الأضواء

سجل المهاجم النصراوي مؤنس دبور هدفه الثالث على التوالي مع نادي جراسهوبرس السويسري، لينعش آماله بالبقاء في الدرجة العليا في سويسرا، وليؤكد تواجده بنفسه في فترة رائعة.



مؤنس دبور



وجاء هدف مؤنس دبور خلال الفوز على نادي يانج بويز بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في دوري الأضواء، ليكون استمرارية لهدفين سجلهما خلال الانتصار في المباراة التي سبقتها أمام نادي سانت جالين بثلاثة أهداف مقابل هدف. ورفع نادي جراسهوبرس رصيده إلى ثلاثين نقطة، متفوقا بفارق ثماني نقاط على المرتبة الأخيرة.

