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أخبار محاكم وجنائيات أنباء عن محاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز فوكس قرب رام الله

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الضفة الغربية محاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز فوكس قرب رام الله
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أنباء عن محاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز فوكس قرب رام الله

حاول المشتبه العودة إلى الأراضي الفلسطينية ولكن تمّ احتجازه وإلقاء القبض عليه، ولم يتم التبليغ عن وجود إصابات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 16:40:22 A A

أفادت مصادر عبرية أنّه: "وفقًا للمعلومات والتفاصيل الاولية، حاول شخص والذي وصل من اتجاه رام الله تنفيذ عملية طعن ضد جنود على حاجز فوكس، حيث تقدّم امام الجنود ملوحًا بسكين، بعدها حاول المشتبه العودة إلى الأراضي الفلسطينية ولكن تمّ احتجازه وإلقاء القبض عليه، ولم يتم التبليغ عن وجود إصابات" وفقًا للمصادر.

 

 

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