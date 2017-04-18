إنستجرام تسهل عملية تنظيم الصور المفضلة

تعمل الميزة الجديدة collections على تنظيم الصور ومقاطع الفيديو المفضلة للمستخدم ضمن مجموعات خاصة

أعلنت خدمة مشاركة الصور إنستجرام المملوكة لفيسبوك عن إدخالها ميزة جديدة تدعى "المجموعات" collections، والتي تسمح للمستخدمين بتنظيم المنشورات التي قاموا بحفظها ضمن مجموعات خاصة لتسهيل الوصول إليها، كما تسمح الميزة الجديدة بجعل ميزة الإشارات المرجعية المحفوظة أكثر فائدة من قبل.



صورة توضيحية

ويأتي هذا التحرك الجديد باتجاه Pinterest بعد قيام الخدمة في وقت سابق بنسخ ميزة القصص التي تختفي من خدمة التراسل الفيديوي سناب شات، وتعتبر الإضافة الجديدة بمثابة تحدي لخدمة Pinterest، والتي توفر ميزة وضع إشارة مرجعية على الصور المفضلة وإمكانية حفظ العناصر إلى لوحات معينة.

وتعمل الميزة الجديدة collections على تنظيم الصور ومقاطع الفيديو المفضلة للمستخدم ضمن مجموعات خاصة على شكل فئات مختلفة، بشكل أقرب لفكرة المجلدات، بحيث يسهل الوصول إليهم وفرزهم، وذلك بعد توفيرها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ميزة السماح للمستخدمين بحفظ المنشورات.

ويمكن إنشاء مجموعة جديدة بشكل بسيط عن طريق قيام المستخدم بفتح الصور المحفوظة والنقر فوق رمز "+" وتحديد الصور التي يرغب بإضافتها، وتتوفر المجموعات حالياً للاستعمال الخاص والشخصي فقط، وقد تعمل الشركة لاحقاً على جعل هذه المجموعات وسيلة للأشخاص لتبادل الصور التي قاموا بتنظيمها وترتيبها بصيغة ملائمة من ناحية الحقوق لصاحب الصورة الأساسي.

ويمكن للمستخدم الذي قام بإنشاء مجموعات خاصة به الوصول إليها من خلال ملفه الشخصي، وهي تشابه ميزة المنشورات المحفوظة من حيث كونها خاصة بالمستخدم ولا يمكن لأحد آخر رؤيتها، ويعتبر هذا الأمر جوهر الاختلاف بين ميزة إنستاجرام وPinterest التي تشجع مستخدميها على إنشاء وتبادل الصور واللوحات المنظمة مع الآخرين.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور وقت قصير من هجوم آخر تعرضت له خدمة Pinterest خلال الأسبوع الماضي، ولكن هذه المرة من شركة جوجل وليس فيس بوك، حيث عرضت جوجل نسختها الخاصة من style ideas ضمن بحث الصور، جنباً إلى جنب مع مجموعة موسعة من العناصر المتشابهة التي تظهر عند البحث عن الملابس والملحقات.