يوتيوب يسمح بالبث المباشر بواسطة الأجهزة المحمولة بشرط!

تؤكد صفحة الدعم الخاصة بالبث المباشر على يوتيوب التغيير الحاصل في شرط عدد المشتركين

خفض موقع مشاركة الفيديو يوتيوب العدد اللازم لمشتركي القنوات حتى يتمكن أصحابها من البث مباشرة بواسطة الأجهزة المحمولة من 10,000 إلى 1,000.



صورة توضيحية

وكان موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل قد منح المستخدمين القدرة على البث مباشرة من أجهزتهم المحمولة، ولكن كان هناك شرط، وهو أن يكون عدد المشتركين بالقناة أعلى من 10,000. والآن أصبح العدد 1,000 ولكن ليس لجميع المستخدمين بعد.

وتؤكد صفحة الدعم الخاصة بالبث المباشر على يوتيوب التغيير الحاصل في شرط عدد المشتركين، كما أكد متحدث باسم الشركة أن الميزة سوف تُتاح لجميع المستخدمين، وليس لعينة صغيرة فقط.

ويُعتقد أن هناك عدة أسباب تجعل يوتيوب تتيح الميزة لعدد صغير من المستخدمين، ومنها المحتوى الممل، والتحديات التقنية التي تواجه البث المباشر.

يُشار إلى أن الخطوة الجديدة تأتي بعدما أعلن يوتيوب في وقت سابق من الشهر الحالي عن اتخاذها خطوة جديدة في سبيل حماية صانعي المحتوى تتمثل بتحديث الحدود المطلوبة للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب، إذ صار يُشترط وجود أكثر من 10,000 مشاهدة لعرض الإعلانات على مقاطع الفيديو.