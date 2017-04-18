إصابة طفل (8 سنوات) من بيت جن بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس في كرمئيل

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للطفل المصاب بجراح وصفت بالخطيرة، ومن ثمّ تمّ استدعاء المروحية الطبية إلى المكان

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه: "تواصل الشرطة التحقيق في حادث الطرقات الذي أسفر عن اصابة طفل 8 اعوام من بيت جن بجروح بالغة احيل على اثرها للعلاج بالمستشفى وذلك من بعد ان كان قد تعرض عصر اليوم الثلاثاء لحادث الطرق في كرميئيل وخلال مغادرته وعلى ما يبدو سيارة والدته في أحد الشوارع هناك والتحقيقات جارية وبما يشمل سائق السيارة الضالعة من السكان بالمنطقة هناك (33 عاما) الذي توقف في المكان مع وقوع الحادث" وفقًا للبيان.

وكان قد أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة آشر بلاغًا قرابة الساعة 15:35 حول إصابة طفل (8 سنوات جراء تعرضه للدهس من قبل سيارة على شارع "هحروشت" في كرمئيل، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للطفل المصاب بجراح وصفت بالخطيرة، ومن ثمّ تمّ استدعاء المروحية الطبية إلى المكان، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام وهو فاقد الوعي ومربوط بأجهزة التنفس الاصطناعي" وفقًا للبيان