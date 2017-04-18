مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع إيفان بيريسيتش نجم الانتر

توجه جوزيه مورينيو شخصياً الى مدينة زغرب خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة لمشاهدة مستوى بيريسيتش

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الثلاثاء أن مانشستر يونايتد يواصل محاولاته للتعاقد مع إيفان بيريسيتش مهاجم إنتر ميلان الإيطالي في الصيف المقبل.



إيفان بيريسيتش

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، أن المدرب جوزيه مورينيو ما زال حريصاً على التعاقد مع اللاعب الدولي الكرواتي بعد أن قام بمراقبته شخصياً الشهر الماضي. وكشف فالي رمضاني وكيل أعمال إيفان بيريسيتش أن مانشستر يونايتد عرض راتب شهري قيمته 100 ألف جنيه استرليني، وأن الاتفاق مطروح على طاولة البحث.

وتوجه جوزيه مورينيو شخصياً الى مدينة زغرب خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة لمشاهدة مستوى بيريسيتش، فيما التقى صديقه القديم بريدراج مياتوفيتش. ومع ذلك، فإن مانشستر يونايتد ليس الوحيد الذي يحاول التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً ، حيث يسعى تشيلسي و ليفربول للتوقيع معه هذا الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش انضم إلى صفوف إنتر ميلان في عام 2015 قادماً فولفسبورج الألماني مقابل مبلغ قدره 16 مليون يورو.