صحيفة: إرنستو فالفيردي يقترب من خلافة إنريكي في برشلونة

نشرت الصحيفة، صورة ضخمة لفالفيردي، في صفحتها الأولى، وهو يُلوح بيده اليمنى، في إشارة لتوديعه لجماهير بيلباو

كشفت تقارير إخبارية، يوم الثلاثاء، أن إرنستو فالفيردي، بات الأقرب لخلافة لويس إنريكي، في تدريب برشلونة ، بعدما قرَّر عدم تجديد عقده كمدرب لأتلتيك بلباو.



إرنستو فالفيردي

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن فالفيردي، 53 عامًا، أبلغ إدارة "أسود الباسك" بعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق.

ونشرت الصحيفة، صورة ضخمة لفالفيردي، في صفحتها الأولى، وهو يُلوح بيده اليمنى، في إشارة لتوديعه لجماهير بيلباو، وكتبت "فالفيردي أقرب" لقيادة البرسا، خلفا لإنريكي، الذي كان قد أعلن رحيله بنهاية الموسم.

وأوضحت أن المدرب واللاعب السابق لبرشلونة، يرى أن هذا هو التوقيت المناسب لإنهاء الحقبة الحالية، بعد 4 أعوام مع الفريق الباسكي.