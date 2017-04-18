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السلطات المحلية اخبار المجالس الحزب الشيوعي والجبهة في عبلين يستنكران الاعتداء على رئيس المجلس المحلي

السلطات المحلية

شفاعمرو والقضاء عبلين: استنكار على الاعتداء على رئيس المجلس
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الحزب الشيوعي والجبهة في عبلين يستنكران الاعتداء على رئيس المجلس المحلي

الجبهة والحزب الشيوعي في عبلين:

لا تنازل عن مشروع وحدة عبلين وامن وأمان مواطنيها

ونحمل الشرطة كامل المسئولية للكشف عن الجناة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 16:48:15 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الجبهة والحزب الشيوعي في عبلين جاء فيه ما يلي: "إنّ الأحداث الأخيرة التي عصفت في عبلين بالاعتداء على حرمة بيت رئيس مجلس عبلين المحلي السيد مأمون الشيخ احمد لمؤشر خطير عن الأوضاع التي وصلنا لها في الاعتداء على منتخب جمهور يمثل إرادة أهالي عبلين انه اعتداء على هذه الإرادة وما جرى من محاولات تهديده إلا الوصول إلى درك خطير جدا وانزلاق أخلاقي خطير نحو الهاوية".


مأمون الشيخ أحمد

واختتم البيان: "وباسم الحزب الشيوعي وجبهة عبلين نستنكر هذا الاعتداء وندينه ونطالب الشرطة بأخذ الأمر بشكل جدي للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة والقضاء. ونتوجه لأهالي عبلين بالتمسك بالقيم والثوابت في المحافظة على وحدة البلد واليقظة لقطع دابر العنف الذي يدمر مجتمعنا" إلى هنا نصّ البيان.
 

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