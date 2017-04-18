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أخبار محليات اصابة متوسطة لرجل إثر تعرضه لحادث عمل قرب قيساريا

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مدن الساحل اصابة رجل إثر تعرضه لحادث عمل قرب قيساريا
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اصابة متوسطة لرجل إثر تعرضه لحادث عمل قرب قيساريا

جاء في البيان:

وصفت حالة العامل (65 عامًا) بالمتوسطة مع إصابات في منطقة الصدر

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 15:08:32 A A

وصل لموقع العرب، بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "وصل بلاغ لنجمة داوود الحمراء عند الساعة 13:47 عن إصابة عامل من جسم ثقيل في مصنع بالقرب من قيساريا، هذا وقد هرعت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء الى المكان وقدمت العلاج للمصاب قبل أن يتم نقله إلى مستشفى هيلل يافه، حيث وصفت حالة العامل (65 عامًا) بالمتوسطة مع إصابات في منطقة الصدر" إلى هنا نص البيان.

 

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