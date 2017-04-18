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فنانين فن عربي النجم همام ابراهيم الى العالمية… والسبب؟

فنانين

النجم همام ابراهيم الى العالمية… والسبب؟
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النجم همام ابراهيم الى العالمية… والسبب؟

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 21:23:24 A A

لقد تم ترشيح الفنان العراقي النجم همام ابراهيم للحصول على جائزة "BAMA, Big Appel Music Award" عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن فئة افضل فنان صاعد.


همام ابراهيم

وتعتبر هذه الجائزة من اهم الجوائز في العالم في صناعة الموسيقى. و قد جاء ترشيح همام بمثابة مفاجئة له ، حيث تم ادراج اسمه الى جانب القيصر كاظم الساهر كممثلين عن العراق.

والجدير بالذكر بان الفنان ماجد المهندس قد نال السنة الماضية هذه الجائزة. و على صعيد اخر يحيي الفنان العراقي همام ابراهيم سلسلة من الحفلات والاعراس في الخليج واوروبا واماريكا. كما وأنّه بصدد اطلاق اكثر من عمل في المرحلة القادمة و اهمها من وين والذي تعاون فيه مع الشاعر فراس الحبيب والملحن بسام مهدي والذي صورها في تركيا تحت ادارة المخرج سوران علي شريف، اما الانتاج لسمير المولى Double M Production وذلك بعد النجاح الكبير الذي نالتها اغنية "ثواني" بعد تسريبها. 

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