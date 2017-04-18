باولو ديبالا يؤكد جاهزيته لخوض لقاء برشلونة في دوري الأبطال

تعرض ديبالا الذي تألق في لقاء الذهاب بإحرازه هدفين للإصابة في مباراة الدوري أمام بيسكارا

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم ونجم يوفنتوس الإيطالي على جاهزيته للمشاركة في لقاء اليوفي أمام برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا.



باولو ديبالا

وكان يوفنتوس قد فاز على ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا. وسيستضيف برشلونة فريق يوفنتوس مساء غدًا الأربعاء ضمن إياب نفس الدور.

وتعرض ديبالا الذي تألق في لقاء الذهاب بإحرازه هدفين للإصابة في مباراة الدوري أمام بيسكارا، ولكن خرج اللاعب بنفسه ليؤكد على جاهزيته للمشاركة كأساسي. وتحدث ديبالا حسب موقع "football italia" قائلاً: "لقد تدربت مع الفريق، وبنسبة 100% سأتواجد في لقاء برشلونة".

وعن تجديد عقده مع اليوفي، رد قائلاً: "التجديد كان بموافقتي ورغبتي في ذلك، لأنني سعيد بتواجدي مع يوفنتوس وأرغب في الإستمرار لمدة أطول".