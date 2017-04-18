هل تتدربون؟ 7 حقائق مهمة لعشاق الرياضة

هل توجد استراحة قصيرة لتناول البروتين بعد التدريب على رفع الأثقال أم لا؟ هل نحتاج الكربوهيدرات قبل التدريب في الهواء الطلق ام انها مجرد اسطورة؟ هل القهوة السوداء جيدة لحرق الدهون؟ وهل ممارسة النشاط مع نبضات قلب سريعة لا تحرق الدهون؟ 7 أساطير – ماذا يجب ان نفعل وماذا لا.



القهوة السوداء



1. يجب استهلاك البروتين بعد تدريب القوة فقط

غير صحيح. اذا كان هنالك امر يمكن قوله بشكل قوي هو ان الجميع، بدون خارج عن القاعدة، من بين الشريحة التي تمارس الرياضية الشعبية (وغير المهنية) عليهم تناول البروتين بعد النشاط. في وقت التدريب، كل تدريب أو خلال الحياة بشكل عام، تحدث عملية لتحليل المواد ومن بينها العضلة. بغض النظر ان كان التدريب في الهواء الطلق ام لا – ركض، زومبا، TRX ، على أجهزة في غرفة اللياقة أو بيلاتيس – في نهاية التدريب من الاجباري استهلاك وارجاع المواد التي يحتاجها الجسم من اجل الحفاظ على التوازن.

أو بكلمات أخرى- إعادة الكربوهيدرات الى الجسم، الدهون وخاصة البروتين العالي الجودة قدر الممكن وخلال ساعة على الأكثر من نهاية التدريب من اجل الحصول على النتائج القصوى.

2. بروتين هو بروتين هو بروتين

غير صحيح. ليست كل البروتينات متساوية في جودتها وفي قوة امتصاصها في الجسم. بروتينات الحليب تعتبر ذات اعلى قيمة غذائية من بين كافة بروتينات الغذاء. أيضًا بين مجموعات بروتينات الحليب هنالك فروقات، حيث ان بروتينات Whey هي البروتينات الأعلى من حيث الجودة، ليس فقط في سياق الرياضة، بل لكل متطلبات الجسم، بما فيها نمو الأولاد والشبيبة. لذا، ليس فقط كمية البروتين هي المهمة بعد التدريب، بل ايضًا جودته البيولوجية، ونجاعته في الحفاظ على العضلة وادائها.

وجد من خلال الأبحاث ان استهلاك بروتين Whey قبل وبعد كل تدريب يحسّن الأداء ويقلل من علامات الضرر للعضلات.

3. البروتين ينفخ العضلات ولذا فهو غير مناسب للنساء بعد الرياضة

غير صحيح. من اجل تكبير و"نفخ" عضلاتهن، على النساء العمل على التدريبات أكثر بخمس مرات من الرجل وتناول مكملات غذاء من أجل تكبير العضلات، مثلاً النساء اللواتي تعملن بشكل مهني على تكبير الجسم. العمل العادي في غرفة اللياقة، في التدريب في الهواء أو غيره لمنح الجسم قوام جميل – لن تنفخ العضلة ولا في أي حالة، من ناحية فسيولوجية لا توجد لدى النساء إمكانية لنفخ العضلة كما يستطيع الرجل.

4. النشاط مع نبض مرتفع يحرق أكبر عدد سعرات حرارية

غير صحيح. اذا عملنا على تدريب بفوارق زمنية ترفع وتخفض النبض بالتناوب، سنحرق سعرات حرارية أكثر مما لو عملنا بنفس القوة على طول التدريب. الركض أو المشي بنفس السرعة سيحرق أقل طاقة بالفعل، تماما مثل السيارة التي تسافر بسرعة ثابتة على شارع سريع وتستهلك أقل وقود مما لو كانت تسير في مدينة بسرعة عالية ومنخفضة بالتناوب.

5. القهوة السوداء قبل الرياضة تساعد على حرق السعرات الحرارية

صحيح. والشرح أساسي تمامًا. كما هو معروف فان الكافئين يؤثر على اطلاق الطاقة خلال الاستراحة. أثناء ممارسة الرياضة وبعد شرب القهوة سيُخرج الجسم أكثر طاقة أو ببساطة – سيحرق سعرات حرارية أكثر.

6 .في أول 20 دقيقة من التدريب لا نحرق الدهون

صحيح. في التدريب في الهواء الطلق يجب العمل أكثر من 20 دقيقة. في أول 20 دقيقة يحرق الجسم كربوهيدرات وفقط بعد هذا يبدأ بحرق الدهون.

7. من المفضل قبل التدريب تناول كربوهيدرات فارغة وبعد التدريب تناول الخبز من القمح الكامل

صحيح. ومهم ايضًا. من اجل منح الجسم طاقة فورية من المفضل تناول كربوهيدرات فارغة، والتي تتحلل بسرعة وتزود الجسم بالطاقة الا انها لا تثقل عليه وتبقيه خفيفًا لتحقيق الفائدة من التدريب. بعد التدريب وكما ذكرنا، من المهم جدًا إعادة أسس الغذاء التي فقدها الجسم والكربوهيدرات المعقدة كشريحة خبز كامل مثلاً، ستعيد للجسم الالياف الغذائية التي يحتاجها.

ع.ع.