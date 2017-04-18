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السلطات المحلية

الناصرة والقضاء الناصرة: أعمال تطوير وتعبيد للشارع قرب بير الأمير
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الناصرة: أعمال تطوير وتعبيد للشارع المحاذي لجسر بير الأمير

بلدية الناصرة:

الشركة تقوم بالعمل ساعات الليل كي تسهل على المواطنين حرية التنقل والحركة ساعات النهار

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 13:19:30 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "تقوم الشركة التي تعمل على تطوير الشارع المحاذي لجسر بير الأمير بإتمام وتقوية أطراف الشارع وصب الأساسات التي تكفل حماية الشارع الذي يوصل شارع يافة الناصرة ومنطقة كفار هحورش مع مدخل المدينة الغربي منطقة جامبو".


من المكان

وأضاف البيان: "طبعاً ستكون هناك تغيرات جديدة في حركة السير بحيث تساعد على تخفيف الازدحامات في المنطقة وتأتي أعمال التطوير هذه لتتجانس مع مشروع الجسر الذي تقوم بلدية الناصرة بتنفيذه ليساهم بدوره في تسهيل المواصلات في المنطقة الغربية للمدينة". واختتم البيان: "والجدير بالذكر أنّ الشركة تقوم بالعمل ساعات الليل كي تسهل على المواطنين حرية التنقل والحركة ساعات النهار".
 

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