اسرائيل: حملة البرغوثي هي ضمن المعركة المتوقعة على خلافة أبو مازن

عاموس ​ هرئيل المحلل العسكري في صحيفة هآرتس:



الإضراب هو صراع ضد إسرائيل وعباس، وأن التفات وسائل الإعلام إلى إضراب متواصل يخدم خطوات البرغوثي ضد قيادة السلطة الفلسطينية

قال الوزير الإسرائيلي تساحي هنغبي خلال مقابلة له مع الاذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن الأسرى الذين أعلنوا منذ يوم أمس الضراب عن الطعام هم مجموعة من القتلة القساة ويحظر أن تستلم دولة إسرائيل لهؤلاء الوقحين".



خلال المظاهرة في الضفة لدعم الاسرى

وأضاف قائلا: "ظروف الاعتقال تعكس القوانين الدولية بصورة واضحة، والذريعة الوحيدة لنشاط البرغوثي هو المعركة المتوقعة على خلافة الرئيس محمود عباس".

من جهة أخرى شنّ هنغبي هجوما على صحيفة "نيويورك تايمز"، وقال إنها "شطبت عن قصد حقيقة أن البرغوثي قاتل. وأضاف أن إسرائيل ستوضح للعالم أن الحديث يدور عن قاتل وحُكم عليه أكثر من أربعة مؤبدات وسيخرج إلى الحرية بعد انتهاء فترة سجنه".

كما واعتبر عاموس ​ هرئيل المحلل العسكري في صحيفة هآرتس "الإضراب هو صراع ضد إسرائيل وعباس، وأن التفات وسائل الإعلام إلى إضراب متواصل يخدم خطوات البرغوثي ضد قيادة السلطة الفلسطينية".

ونقلت سلطات السجون الإسرائيلية البرغوثي، أمس، إلى العزل الانفرادي في سجن الجلمة. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، المسؤول عن السجون، إن "عزل البرغوثي ونقله إلى سجن في شمال البلاد ليس متعلقا بنشر المقال، وإنما في كونه محرض وقائد لإضراب الأسرى".