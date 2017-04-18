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أخبار اخبار الكنيست عودة يلتقي فدوى البرغوثي في رام الله لمساندة حملة الاسرى المضربين عن الطعام

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الضفة الغربية النائب عودة يلتقي فدوى البرغوثي في رام الله
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عودة يلتقي فدوى البرغوثي في رام الله لمساندة حملة الاسرى المضربين عن الطعام

النائب عودة:

مطالب الأسرى أساسية وعادلة تمامًا والواجب الوطني والإنساني هو الوقوف بكل قوة إلى جانبهم وهذا ما سنقوم به خلال الايام القريبة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 12:31:50 A A

وصل الى موقع العرب بيان من مكتب النائب أيمن عودة، جاء فيه: "التقى النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة أمس الاثنين فدوى البرغوثي زوجة المناضل مروان برغوثي ومحاميه الياس صباغ وطاقم النضال من أجل الأسرى، وذلك لمساندة حملة الاسرى المضربين عن الطعام وللتأكيد على اهمية الاستجابة لمطالب الاسرى العادلة".


أيمن عودة

وأضاف البيان: "وقال النائب عودة: مطالب الأسرى أساسية وعادلة تمامًا. والواجب الوطني والإنساني هو الوقوف بكل قوة إلى جانبهم وهذا ما سنقوم به خلال الايام القريبة".

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