احتفالات وترقب واستعدادت في كفرقرع عشية لقاء فريق الاتحاد أمام هبوعيل زلفة

المحامي حسن عثامنة:

مبروك لكفرقرع هذا الانجاز ومجرد وجود الفريق القرعاوي في هذه المرحلة وبركيزة اساسية واسعة من اللاعبين المحليين الناشئين فهذا انجاز مشرف لكل قرعاوي

عايد أبو عيشة الاداري في الفريق:



الفريق القرعاوي قد تحضر بشكل جيد وقوي للمباراة والتي تعتبر مصيرية وصعبة على الفريقين من هنا فإن الفريق القرعاوي قد تحضر بشكل صحيح ومهني وبدرجة عالية

لم تشهد قرية كفرقرع منذ أكثر من عشر سنوات اجواء من الترقب وحالة التأهل التي تعيشها منذ يوم الجمعة الفائت حين استطاع الفريق القرعاوي الفوز على فريق هبوعيل ابناء عرعرة-عارة والانتقال الى المرحلة القادمة من التصفيات المؤهلة للصعود لمستوى الدرجة الاولى.



طارق أبو خاطر



هذا ويلتقي فريق اتحاد أبناء كفرقرع عصر يوم الجمعة عند الساعة الثالثة في مباراة خارجية مصيرية على استاد السلام في مدينة أم الفحم فريق هبوعيل أبناء زلفة ضمن التصفيات المؤهلة للصعود لمستوى الدرجة الاولى.

هذا وقد استطاع الفريقان الانتقال الى هذه المرحلة بعد أن فاز اتحاد ابناء كفرقرع بالركلات الترجيحية 3-1 على فريق هبوعيل أبناء عرعرة – عارة في المقابل فاز فريق هبوعيل أبناء زلفة 4-2 بالركلات الترجيحية على فريق مكابي اكسال.

ويعيش الـ التراس القرعاوي حالة هيجان في المقابل يشهد الشارع القرعاوي حالة من التأهب والترقب عشية اللقاء المرتقب.

هذا وشهدت التحضيرات بالمعسكر القرعاوي اجواء من التفاؤل والحماس عشية هذا اللقاء والذي من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا من كفرقرع وزلفة وبلدات وادي عارة في مباراة ديربي ناري بكل معنى الكلمة.

سمير يحيى رئيس ادارة فريق اتحاد أبناء كفرقرع أعرب عن سعادته وفرحته العارمة من الاجواء التي تعيشها كفرقرع والتي ساهمت في رفع معنويات لاعبي الفريق عشية اللقاء الخارجي المرتقب. وقال سمير يحيى: "لم يشهد الشارع القرعاوي فرحة من هذا النوع منذ أكثر من سنوات، إن انجاز الفريق العريق انما هو ثمرة الدعم والجهود لرئيس المجلس المحلي المحامي حسن محمد عثامنة والعمل المهني الكبير للطاقم الاداري والمهني وعلينا تحقيق الفوز من اجل الاستمرار بمسيرة الصعود التي تشهدها بلدتنا الغالية كفرقرع بمختلف مجالات ونواحي الحياة".



وأشار طارق أبو خاطر مشجع الفريق الى أن التحضيرات على قدم وساق في معسكر مشجعي الفريق مشيرا الى أن ال- التراس القرعاوي في حالة هيجان وسيصل بآلافه ليزين مدرجات استاد السلام في أم الفحم ولتقديم التشجيع والدعم للاعبي الفريق طيلة دقائق المباراة. وقال طارق أبو خاطر: "لقد اقمنا مجموعة كبيرة من المشجعين والذين يقومون بالترتيبات والاستعدادات من اجل أن نكون الجمهور رقم واحد في الملعب من خلال الاعلام والبلايز والزينة، كما وأن المعنويات جدا عالية من أجل الاحتفال بعد المباراة بالانتقال الى المرحلة القادمة من التصفيات".



وأعرب شريف مسلماني مشجع الفريق عن سعادته العارمة من الاجواء الرائعة غير المعهودة في كفرقرع بعد النجاح الكبير الذي حققه الفريق القرعاوي مشيرا الى أن الامل كبير والتفاؤل عظيم عشية لقاء هبوعيل زلفة، وقال شريف مسلماني: "الحديث اليوم في كفرقرع في البيت في الشارع والمحلات التجارية فقط عن انجاز الفريق الكبير والمشرف فألف تحية لرئيس المجلس المحلي الذي ايضا قدم لنا الدعم السخي من اجل التحضيرات الخاصة للجمهور القرعاوي بآلاف الشواقل والشكر موصول لكل لاعب واجمل هدية نقدمها لكفرقرع وأهلها هي الانتقال الى المرحلة القادمة من التصفيات".



شريف مسلماني



وقدم الحاج مازن صعابنة رئيس جمعية نادي اتحاد ابناء كفرقرع تحية خاصة للجمهور القرعاوي والذي كان اللاعب رقم واحد على ارض الملعب في المباراة الاخيرة داعيا جمهور كفرقرع واهالي كفرقرع ومن يحب كفرقرع الحضور لاستاد السلام من اجل الوقوف الى جانب الفريق. وقال مازن صعابنة: "مهما كانت الكلمات والعبارات لن نستطيع أن نعبر عن مدى سعادتنا وفرحتنا العارمة من هذا الانجاز ونقولها بصوت عال لولا دعم المحامي حسن عثامنة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، أنا على يقين بهمة اللاعبين والجمهور سنحقق النصر بعون الله وسنحتفل بالانتقال الى المرحلة القادمة".



وأبرق المحامي حسن محمد عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع والمتواجد في الديار الحجازية لتأدية العمرة رسالة تهنئة ومباركة لكفرقرع وأهلها عامة وللجمهور القرعاوي خاصة على شرف التأهل والانتقال الى المرحلة القادمة مقدما شكره وعرفانه للاعبي الفريق والطاقم المهني والاداري على المهود العظيم من اجل تحقيق هذا الانجاز الكبير.

ودعا رئيس المجلس المحلي الجمهور القرعاوي بالزحف لاستاد السلام وتقديم الدعم للفريق القرعاوي معربا عن أمله بأن ينجح الفريق القرعاوي بخطف بطاقة التأهل الى المرحلة القادمة داعيا جمهور ولاعبي الفريقين بالتحلي بالروح الرياضية العالية وليكن النصر للاخلاق والروح الرياضية العالية، وقال المحامي حسن عثامنة: "مبروك لكفرقرع هذا الانجاز ومجرد وجود الفريق القرعاوي في هذه المرحلة وبركيزة اساسية واسعة من اللاعبين المحليين الناشئين فهذا انجاز مشرف لكل قرعاوي، كلي أمل أن يتحلى جمهور ولاعبي الفريقين بالأخلاق والروح الرياضية العالية وليكن النصر للتسامح والمحبة ومبروك للفريق الفائز".



عايد أبو عيشة الاداري في الفريق أكد أن الفريق القرعاوي حاضر وجاهز لخوض المباراة من الناحية المهنية وبتشكيلته القوية مشيرا الى أن الفريق القرعاوي قد تحضر بشكل جيد وقوي للمباراة والتي تعتبر مصيرية وصعبة على الفريقين من هنا فإن الفريق القرعاوي قد تحضر بشكل صحيح ومهني وبدرجة عالية. وقال عايد أبو عيشة: "الفريق القرعاوي قد تحضر بشكل جيد وهو حاضر وجاهز بالتمام لخوض المباراة والمعنويات جدا عالية لتحقيق الفوز والانتقال الى المرحلة القادمة من التصفيات".



عايد أبو عيشة



مازن صعابنة



سمير يحيى