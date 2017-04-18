اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات اطلاق سراح محمد طه من كفرقاسم.. العائلة: القرار دليل على التهم الكاذبة

أخبار

المثلث الجنوبي اطلاق سراح محمد طه من كفرقاسم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اطلاق سراح محمد طه من كفرقاسم.. العائلة: القرار دليل على التهم الكاذبة

أقرباء محمد: 

لمحمد رب يحميه، تمخضت المؤسسة الإسرائيلية فولدت فأرا، والأيام القادمة ستثبت للجميع بأن هذا الملف كان مفبركا وكاذبا بكل معنى الكلمة

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-18 11:38:12 A A

قررت المحكمة المركزية في تل أبيب اطلاق سراح الشاب محمد عبد السميع طه (22 عامًا) من سكان كفرقاسم وتحويله للحبس المنزلي لمدة شهر، وذلك بعد أن تم اتهامه "بالقيام بأعمال مشينة بحق طفلة في تل أبيب".


محمد عبد السميع طه

وقال أقرباء الشاب محمد: "اطلاق سراحه هو أكبر دليل بأن جميع التهم التي نسبت اليه عارية عن الصحة ولا اساس لها بتاتا. قلناها منذ اللحظات الاولى بأن الشاب يتحلى بكل الاخلاق القيمة والحميدة، وحافظ للقرآن الكريم، الا أن هنالك من اراد فقط تشويه سمعته".


كما قالوا: "لمحمد رب يحميه، تمخضت المؤسسة الإسرائيلية فولدت فأرا، والأيام القادمة ستثبت للجميع بأن هذا الملف كان مفبركا وكاذبا بكل معنى الكلمة".

يشار الى أن النيابة العامة أصرت على عدم اطلاق سراح الشاب لكن قاضي المحكمة رفض ذلك.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 سلسال الدم الموسم 4 الحلقة 33 بجودة عالية | [473 قراءة]
2 برنامج AGT الحلقة 7 بجودة عالية | [462 قراءة]
3 إقرار وفاة سيدة (46 عامًا) من الجديدة المكر | [294 قراءة]
4 طبريا: العثور على جثة شابين من المفقودين | [267 قراءة]
5 الناصرة:عدنان سلام يزور نادر الحنيني بعد نفي اي علاقة | [218 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب