اطلاق سراح محمد طه من كفرقاسم.. العائلة: القرار دليل على التهم الكاذبة

أقرباء محمد:

لمحمد رب يحميه، تمخضت المؤسسة الإسرائيلية فولدت فأرا، والأيام القادمة ستثبت للجميع بأن هذا الملف كان مفبركا وكاذبا بكل معنى الكلمة

قررت المحكمة المركزية في تل أبيب اطلاق سراح الشاب محمد عبد السميع طه (22 عامًا) من سكان كفرقاسم وتحويله للحبس المنزلي لمدة شهر، وذلك بعد أن تم اتهامه "بالقيام بأعمال مشينة بحق طفلة في تل أبيب".



محمد عبد السميع طه



وقال أقرباء الشاب محمد: "اطلاق سراحه هو أكبر دليل بأن جميع التهم التي نسبت اليه عارية عن الصحة ولا اساس لها بتاتا. قلناها منذ اللحظات الاولى بأن الشاب يتحلى بكل الاخلاق القيمة والحميدة، وحافظ للقرآن الكريم، الا أن هنالك من اراد فقط تشويه سمعته".



كما قالوا: "لمحمد رب يحميه، تمخضت المؤسسة الإسرائيلية فولدت فأرا، والأيام القادمة ستثبت للجميع بأن هذا الملف كان مفبركا وكاذبا بكل معنى الكلمة".



يشار الى أن النيابة العامة أصرت على عدم اطلاق سراح الشاب لكن قاضي المحكمة رفض ذلك.