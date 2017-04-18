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السلطات المحلية

قرى المرج إدارة مجلس الشبلي أم الغنم تجتمع مع خمايسي
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إدارة مجلس الشبلي أم الغنم تجتمع مع البروفيسور خمايسي

جاء في البيان:

سيتم بحث قضية الخارطة الهيكلية والممر المخصص للحيوانات الموجود بين القريتين والذي قدم المجلس اعتراضًا بهدف تضييقه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 11:22:53 A A

وصل الى موقع العرب بيان من مجلس الشبلي أم الغنم، جاء فيه: "استضافت إدارة المجلس المحلي الشبلي أم الغنم، البروفيسور راسم خمايسي، المهندس ومخطط المدن، وذلك لبحث قضية الخارطة الهيكلية والممر المخصص للحيوانات الموجود بين القريتين والذي قدم المجلس اعتراضًا بهدف تضييقه".


خلال الاجتماع

وأضاف البيان: "رئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي مع الطاقم المهني بالمجلس استقبلوا المهندس خمايسي وتم التباحث حول كيفية حل هذه الاشكالية مهنيًا وزيادة الضغط كي يتم تضييق الممر، كونه يؤثر على الخارطة الهيكلية للقريتين التي أودعت بتاريخ 31.1.2017، وأيضًا لحل إشكاليات أخرى".

 

 

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