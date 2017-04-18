بالفيديو: نجوى كرم تطلق أغنيتها الجديدة تعا بورد بقلبي

بعد أكثر من شهرين على فراقها لشقيقها، عادت نجوى كرم لحيويتها ونشاطها الفني بالرّغم من آثار الحزن التي لا زالت تظهر على وجهها، وقدّمت نجوى فيديو كليب جديد لجمهورها بمناسبة عودتها بعد غياب الفراق.

الفيديو كليب هو لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم تعا بورد بقلبي، والفيديو كليب كان عبارة عن صورة لنجوى بالخلفية مع كلمات الأغنية التي تظهر تتابعًا. ولاقت الأغنية إعجاب الجميع وتخطّت نسبة المشاهدة النصف مليون.