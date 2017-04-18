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فنانين فن عربي بالفيديو: نجوى كرم تطلق أغنيتها الجديدة تعا بورد بقلبي

فنانين

نجوى كرم تطلق أغنيتها الجديدة تعا بورد بقلبي
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بالفيديو: نجوى كرم تطلق أغنيتها الجديدة تعا بورد بقلبي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 15:08:32 A A

بعد أكثر من شهرين على فراقها لشقيقها، عادت نجوى كرم لحيويتها ونشاطها الفني بالرّغم من آثار الحزن التي لا زالت تظهر على وجهها، وقدّمت نجوى فيديو كليب جديد لجمهورها بمناسبة عودتها بعد غياب الفراق.

الفيديو كليب هو لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم تعا بورد بقلبي، والفيديو كليب كان عبارة عن صورة لنجوى بالخلفية مع كلمات الأغنية التي تظهر تتابعًا. ولاقت الأغنية إعجاب الجميع وتخطّت نسبة المشاهدة النصف مليون. 

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