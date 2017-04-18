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فنانين فن عربي بالفيديو: طوني خليفة يهاجم نيشان ويفضح مخططات رامز جلال

فنانين

بالفيديو: طوني خليفة يهاجم نيشان
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بالفيديو: طوني خليفة يهاجم نيشان ويفضح مخططات رامز جلال

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 12:23:13 A A

هاجم الإعلامي الكبير طوني خليفة زميله الإعلامي نيشان بطريقة قاسية جدًّا، وتعود القصة إلى أنّ نيشان قام بالاتصال بطوني من هاتفه الخاص رغبة منه في استضافته لبرنامج تلفزيوني سيذاع على إحدى المحطات العربية في شهر رمضان المبارك، ووافق طوني على طلبه وأكّد على دعمه الكامل لنيشان وطلب منه الاتصال بمديرة مكتبه لانهاء كافة الاجراءات.

ليتضح فيما بعد أن نيشان يعمل مع رامز جلال حيث يحضران لبرنامج مقالب في رمضتن ونيشان هو من يحضر الضيوف! وبذلك كشف طوني خليفة مخطط نيشان وأعرب عن استيائه من نيشان لاستغلال أصدقائه للخسرية منهم من أجل مبلغ من المال.
 

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