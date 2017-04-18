الشرطة: سائق يقل عائلته دون رخصة وتحرير مخالفات خطيرة في رهط

لوبا السمري:

تم توقيف سائق سيارة تجارية عابرة هناك شاب (22 عاما) مسحوب الرخصة لمدة 10 اشهر حيث تم لاحقا دعوته لجلسة استماع مع اطلاق سراحه بشروط كفالة مناسبة

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "تواصل الشرطة في جهودها الحثيثة وحملاتها المختلفة حفاظا على السلامة العامة على الطرقات في شتى انحاء البلاد تركيزا على بلداتنا العربية والتي تتفاوت ما بين نشاطات يومية اعتيادية ونشاطات مكثفة قد تمتد ايام وحتى اسابيع واكثر متواصلة مركزة والتي تخللها على سبيل المثال لا الحصر القيام مؤخرا في حملة مركزة طالت انحاء شتى في النقب تركيزا على مدينة رهط "، وفقا للبيان.



السائق الذي أقل عائلته دون رخصة- تصوير: الشرطة



وأضافت السمري: "تضمنت الحملة تسجيل الكثير من المخالفات المرورية البالغة الخطورة على السلامة العامة وكذلك عدد من الوقائع البارزة في رهط وبما شمل ضبط سائق سيارة من السكان هناك في العشرينات من عمره دون حيازته رخصة قيادة البتة مقلا معه زوجته وطفليهما دون وضع مقاعد ووسائل الامان أبدا معللا ذلك السائق الشاب بالاسراع واسرته الى المستشفى للعلاج حيث قام افراد الشرطة بابعاد سيارته عن الحركة لمدة 30 يوما وتسليمه دعوة عاجلة للامثتال امام القضاء.

اضف تم ايضا في المدينة هناك ضبط سائق (37 عاما) مسحوب الرخصة بقرار قضائي مدته 8 شهور ودون حيازته رخصة سياقة بحيث تم اطلاق سراحه لاحقا بشروط تضمنت الحبس المنزلي لمدة 5 ايام جنبا لدعوته الى جلسة استماع عند ضابط السير والمرور المسؤول تمهيدا للقرار حول ابعاد سيارته عن الحركة على الطرقات واتخاذ باقي الاجراءات بحقه ذات الصلة"، وفقا للبيان.



وتابعت السمري: "تم توقيف سائق سيارة تجارية عابرة هناك شاب (22 عاما) مسحوب الرخصة لمدة 10 اشهر حيث تم لاحقا دعوته لجلسة استماع مع اطلاق سراحه بشروط كفالة مناسبة، كذلك تم ضبط سائق (25 عاما) من السكان هناك دون حيازته رخصة سياقة البتة حيث تم التحرز على مركبته وتحرير تقرير مخالفة بالغة الخطورة بحقه والنشاطات المختلفة متواصلة حرصا منا على السلامة العامة على الطرقات"، وفقا للبيان.