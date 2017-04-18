طبريا: اليوم السابع والشرطة تواصل البحث عن المفقود الثالث

لوبا السمري:

تم مساء البارحة الاثنين العثور على جثتي الشابين المفقودين المرحوم "ليران كرادي" 17 عاما والمرحوم "نحمان ايطاح" 21 عاما

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "تواصل الشرطة ولليوم السابع على التوالي في اعمال البحث الواسعة والحثيثة برا وبحرا وجوا وتعاونا مع خفر السواحل والغواصين وباقي الجهات المعنية المجهزة بكامل العدة والعتاد الضروري للعثور على الشاب المفقود الثالث الاخير "ايتمار اوحانا" في مياه بحيرة طبريا وذلك من بعد أن كانت قد عثرت مساء البارحة الاثنين على جثتي الشابين المفقودين المرحوم "ليران كرادي" 17 عاما والمرحوم "نحمان ايطاح" 21 عاما، وهم 2 من ضمن 3 الشبان الذين كانت قد اختفت آثارهم في المياه هناك منذ نهار يوم الاربعاء الفائت"، وفقا للبيان.



الشبان الثلاثة



صور خلال اعمال البحث من الشرطة