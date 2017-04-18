اصابة عامل بحروق خلال عمله في الجنوب وحالته متوسطة

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (65 عاما) أصيب بحروق في جسمه

كايد ظاهر:

هرعت خمسة طواقم اطفاء وانقاذ من محطة بئر السبع الى المكان

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الثلاثاء أنه "عند الساعة 08:42 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول اصابة عامل بحروق خلال عمله في مصنع في المنطقة الصناعية "نئوت حوفيف" حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (65 عاما) أصيب بحروق في جسمه ووصفت حالته بالمتوسطة حيث تم نقله الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

وجاء في بيان لكايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي أن "رجلا أصيب وحالته متوسطة إثر حريق شب في جهاز لجودة البيئة في نؤوت حوفيف في الجنوب حيث هرعت خمسة طواقم اطفاء وانقاذ من محطة بئر السبع الى المكان"، وفقا للبيان.