اغلاق
اغلاق
تكنولوجيا هواتف ذكية بإمكانك الآن مراقبة جودة الهواء عبر هاتفك الذكي

تكنولوجيا

بإمكانك الآن مراقبة جودة الهواء عبر هاتفك الذكي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بإمكانك الآن مراقبة جودة الهواء عبر هاتفك الذكي

يقدم الجهاز قراءات في الوقت الحقيقي لجودة الهواء في المنطقة المحيطة بك، وكذلك استشعار السموم والمواد الكيميائية كالمركبات العضوية المتطايرة، إضافة إلى تقدير درجة الحرارة والرطوبة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-04-18 11:05:59 A A

يموت ملايين الأشخاص سنوياً حول العالم بسبب تلوث الهواء في المنازل أو البيئة المحيطة بهم، سواءً من خلال أمراض الرئة المزمنة أو التسبب في النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ومن هنا انطلق مطورو جهاز Sprimo لإيجاد الحل بالاعتماد على التكنولوجيا وتوفير تجربة مرنة للمستخدمين لقياس جودة الهواء.



Sprimo هو جهاز صغير يساعدك على معرفة جودة الهواء من حولك وفيما إذا كانت بيئة الهواء نقية أم لا.
كل ما عليك فعله هو ربط الجهاز بهاتفك الذكي من خلال منفذ الشحن، بعد ذلك ستحصل على معلومات وافية لجودة الهواء من خلال التطبيق الخاص بالجهاز.

ويقدم الجهاز قراءات في الوقت الحقيقي لجودة الهواء في المنطقة المحيطة بك، وكذلك استشعار السموم والمواد الكيميائية كالمركبات العضوية المتطايرة، إضافة إلى تقدير درجة الحرارة والرطوبة.
ويُمكن من خلال الجهاز تجنب الكثير من المتاعب الناجمة عن استنشاق المركبات العضوية المتطايرة مثل #الصداع والإعياء وحرقان العيون و ضيق التنفس والغثيان وغيرها.
ومن خلال التطبيق الخاص بالجهاز ستحصل على تنبيهات لتجنب البيئات ذات جودة الهواء السيئة، والتعرف على الوقت اللازم لاستخدام جهاز لتصفية الهواء في المنزل ومعرفة الأماكن العامة كالمطاعم والمقاهي التي تمتاز بجودة هواء نقية، وبالتالي الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث الهواء.
يشار إلى أن جهاز Sprimo متوفر حالياً كمشروع عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه مقابل 30 دولار أميركي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.
مع العلم أن المشروع استطاع أن يجمع تمويلاً يزيد عن 40 ألف دولار أميركي لغاية الآن، في حين ستستمر حملة التمويل لغاية 20 مايو القادم على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في شهر يوليو.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 سلسال الدم الموسم 4 الحلقة 33 بجودة عالية | [470 قراءة]
2 برنامج AGT الحلقة 7 بجودة عالية | [460 قراءة]
3 إقرار وفاة سيدة (46 عامًا) من الجديدة المكر | [292 قراءة]
4 طبريا: العثور على جثة شابين من المفقودين | [267 قراءة]
5 الناصرة:عدنان سلام يزور نادر الحنيني بعد نفي اي علاقة | [217 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب