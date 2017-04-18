فريق هبوعيل شفاعمرو يكرم لاعبيه ويستلم درع الدرجة الثانية في حفل مهيب

تم إفتتاح الحفل بعمل ممر شرفي لتحية اللاعبين عند دخولهم القاعة، حيث دخلوا وسط تصفيق وهتافات الجمهور والحاضرين

أقيم مساء أمس الإثنين، حفل إرتقاء فريق هبوعيل شفاعمرو الرسمي في قاعة سميراميس في المدينة، وذلك بحضور كافة اللاعبين والإداريين وعدد كبير من الجماهير، إضافًة إلى الداعمين والمستثمرين وشخصيات إجتماعية، سياسية ورياضية التي جاءت لتهنئ الفريق بمناسبة الصعود إلى الدرجة الأولى، وتقديم الدعم المادي والمعنوي. هذا وإستلم عرافة الحفل الإذاعي محمد الشيخ خليل، بحضور لافت لرئيسي البلدية السابقين ناهض خازم وعرسان ياسين، إضافة إلى رئيس البلدية الحالي أمين عنبتاوي.



أثناء تسليم درع الدرجة الثانية للكابتن عنان بشناق

هذا وتم إفتتاح الحفل بعمل ممر شرفي لتحية اللاعبين عند دخولهم القاعة، حيث دخلوا وسط تصفيق وهتافات الجمهور والحاضرين، وتخلل الإحتفال عدة كلمات للإدارة ولرئيس البلدية أمين عنبتاوي، كما وتم تخصيص كلمة للجمهور، ثم قامت الإدارة بتوزيع الكؤوس على اللاعبين وتكريمهم على المجهود العظيم الذين قاموا به من أجل إيصال الفريق إلى الدرجة الأولى. وفي لفتة طيبة من إدارة الفريق تم تكريم الأطباء من مدينة شفاعمرو والذين إجتازوا إمتحان الدولة مؤخرًا بنجاح كنوع من التقدير والإحترام.

وفي نهاية الحفل قام باسم سليمان، عضو الاتحاد العام لكرة القدم ومسؤول ملف الدرجات الدنيا بتسليم درع الدرجة الثانية لكابتن الفريق عنان بشناق، وهنأ الفريق على صعوده للأولى وتمنى له التوفيق والنجاح.