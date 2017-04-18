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فنانين فن عربي لطيفة التونسية: لا تحلم يا رامز جلال!

فنانين

لطيفة التونسية: لا تحلم يا رامز جلال!
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لطيفة التونسية: لا تحلم يا رامز جلال!

عدد من فنانات مصر رفضوا طلب نيشان لاكتشافهم ايضا أن البرنامج هو لرامز جلال وليس لنيشان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 10:21:23 A A

بعدما كشف الاعلامي طوني خليفة عن استعانة رامز جلال في برنامجه المقالب والمقرر عرضه في شهر رمضان بالاعلامي نيشان للايقاع بالضيوف لابعاد الشبهة عنه حتى لا يكشف الضيوف المقلب قبل تنفيذه، كتبت الفنانة لطيفة التونسية عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها كشفت خدعة نيشان وتفلت من مقلب رامز جلال قائلةً: "ولا تحلم يا رامز جلال .. مش حتقدر توقعني وتضحك عليا حتى لو استعنت بـنيشان يكلمني كل يوم! ده أنا لطيفة يا رامز".
يذكر أن عدد من فنانات مصر رفضوا طلب نيشان لاكتشافهم ايضا أن البرنامج هو لرامز جلال وليس لنيشان.

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