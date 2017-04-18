هبوعيل كتمون وبيتار شمشون تل أبيب يختتمان الأسبوع 32 في الممتازة

يتجاور الفريقان في سلم اللائحة، حيث يحتل الفريق التل أبيبي المرتبة الخامسة برصيد أربع وأربعين نقطة، متقدما بنقطة وحيدة على الفريق المقدسي

يختتم فريقا هبوعيل كتمون وبيتار شمشون تل أبيب، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة على استاد تيدي في القدس، مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة الممتازة.

وتم تأجيل موعد المباراة لتزامن موعدها الأصلي مع مباراة القاع بين فريقي هبوعيل القدس ومكابي شعرايم، على نفس الاستاد.



عبيدة خطاب



ويتجاور الفريقان في سلم اللائحة، حيث يحتل الفريق التل أبيبي المرتبة الخامسة برصيد أربع وأربعين نقطة، متقدما بنقطة وحيدة على الفريق المقدسي.

ويعد قلب الدفاع النصراوي عبيدة خطاب صمام أمان دفاع فريق كتمون بكل معنى الكلمة، فمنذ انضمامه اليه زاكين ساهم بانجاح مسيرته في عهد المدرب بيني بن ليودّع القاع متقدما صوب القمة.