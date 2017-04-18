هبوعيل كفركنا يتورط بعد خسارته أمام باقة وقبل مواجهة طبريا

فايد حسون:

قدمنا مستوى جيدا أمام باقة الغربية لكننا لم نحسن التسجيل والآن مع ظهرنا للحائط لا يمكننا التنازل عن ست نقاط كاملة في المباراتين المتبقيتين

يستضيف فريق هبوعيل كفركنا، يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا، فريق القمة عيروني طبريا ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.

ويدخلها الفريق الكناوي بعد خسارة بيتية أليمة أمام فريق هبوعيل باقة الغربية بهدف دون مقابل، حيث جاء الهدف في الرمق الأخير.



فايد حسون



وفي رصيد الفريق الكناوي ست وعشرين نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط على مرتبة اختبارات البقاء، وبأربع نقاط على مرتبة الهبوط.

وقال المدرب فايد حسون: "قدمنا مستوى جيدا أمام باقة الغربية، لكننا لم نحسن التسجيل، والآن مع ظهرنا للحائط لا يمكننا التنازل عن ست نقاط كاملة في المباراتين المتبقيتين، فعلى اللاعبين أن يدخلوا جائعين ومتعطشين للانتصارات بهدف اكمال المهمة على أكمل وجه".