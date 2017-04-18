جولة ميدانية متميزة لطالبات الثواني عشر من ثانوية خديجة أم الفحم في جامعة حيفا

تأتي هذه الرحلة ضمن مشروع التوجيه الاكاديمي والمهني التي تجرى لطالبات المدرسة من قبل قسم الاستشارة

قامت مدرسة خديجة الثانوية وبالتنسيق مع مركز رواد للتوجيه المهني متمثلا بالمركزة مها اغبارية وبالتنسيق مع طاقم الاستشارة بزيارة ميدانية الى جامعة حيفا، حيث استقبل الطالبات السيدة اوديت مركزة تسجيل الطلاب العربي في الجامعة والقت محاضرة قيمة حول شروط القبول الجديدة في الجامعة والسنة التحضيرية والمنح الدراسية ومن ثم تم تقسيم الطالبات الى مجموعات لجولة ميدانية بين مرافق الجامعة حيث قمن بزيارة الى مختبرات علم الآثار والمتحف الجامعي.



خلال اليوم



وتأتي هذه الرحلة ضمن مشروع التوجيه الاكاديمي والمهني التي تجرى لطالبات المدرسة من قبل قسم الاستشارة. هذا واستهل اللقاء بمحاضرة قيمة حول شروط القبول للمواضيع التي تدرس بالجامعة مع ارشاد الطالبات لكيفية استعمال موقع الجامعة للتسجيل ومعرفة شروط القبول لكل موضوع والمنح والسنة التحضيرية وتعبئة استمارات التسجيل. ومن ثم قسمت الطالبات لعدد من المجموعات مصحوبة بإرشاد اكاديمي لكل مجموعة لرحلة ميدانية في انحاء الجامعة للتعرف على الكليات.

مدير المدرسة المربي محمد انيس محاميد شدد على اهمية هذه الفعاليات قائلا: "هذه الرحلة مجانية تقريبا بتكلفة رمزية وتسعى لتحقيق اهداف سامية، حيث نعمل دائما على توعية طالباتنا رائدات المستقبل السباقات في العلوم والاخلاق وصولا للجامعات والسلك الاكاديمي".

وقالت احدى الطالبات: "سررنا جدا بهذا اليوم الحافل بالمعلومات حيث تعرفنا على التخصصات الجامعية وشروط القبول لبذل المزيد من الجهود للقبول للجامعات. نشكر المدرسة على كل ما تفعله لأجلنا وخاصة بمجال التوجيه المهني".

جدير بالذكر أن طالبات الثواني عشر في مدرسة خديجة الثانوية قد ساهمن مؤخرا في اليوم المفتوح لكلية القاسمي وفي رحلة ميدانية لجامعة تل ابيب.