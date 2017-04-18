ترامب لزعيم كوريا الشمالية: تأدّب فصبر أمريكا والحلفاء قد نفد

بنس خلال زيارته للمنطقة الكورية منزوعة السلاح:



ترامب يأمل في أن تستخدم الصين "نفوذها الاستثنائي" للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها التسليحية، بعد يوم من التجربة الصاروخية الفاشلة التي أطلقتها بيونغ يانغ

تزامنا مع تصريحات أطلقها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والتي من خلالها حذر فيها كوريا الشمالية من أن "عهد الصبر الاستراتيجي قد انتهى"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، آمرا إياه بأن "يتأدب".



زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون





وقال بنس خلال زيارته للمنطقة الكورية منزوعة السلاح، إن ترامب يأمل في أن تستخدم الصين "نفوذها الاستثنائي" للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها التسليحية، بعد يوم من التجربة الصاروخية الفاشلة التي أطلقتها بيونغ يانغ.



وأضاف: "ترامب أوضح أن صبر الولايات المتحدة وحلفائنا في هذه المنطقة نفد ونريد أن نرى تغييرا.. نريد أن نرى كوريا الشمالية تتخلى عن مسارها الأهوج في تطوير أسلحة نووية كما أن استخدامها المتواصل واختبارها لصواريخ باليستية أمر غير مقبول". وعلق نائب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم إن ريونغ، على وتيرة الخطاب الساخن، واتهم الولايات المتحدة بالسعي لتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى "أكبر مواقع الصراع في العالم، وخلق موقف خطر قد تندلع فيه حرب نووية حرارية في أي لحظة".