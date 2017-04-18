تركيا تمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر بعد تعزيز صلاحيات الرئيس أردوغان

سبق أن مددت حالة الطوارئ مرتين، في أكتوبر وفي يناير الماضيين بعدما أعلنت لأول مرة في 20 يوليو بعد خمسة أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش أن الحكومة التركية ستمدد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر. وكان مجلس الوزراء بحث خلال اجتماعه موضوع تمديد حالة الطوارئ، بعد توصية من مجلس الأمن القومي التركي.



أردوغان



وجاء في بيان مجلس الأمن القومي بعد اجتماع عقده برئاسة أردوغان، إن توصيته بالتمديد جاءت "لضمان استمرار اجراءات حماية الديمقراطية ومبادئ دولة القانون وكذلك الحقوق والحريات".



وجاء القرار قبل يومين من انتهاء مدة التمديد السابق، وغداة فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية وتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق أن مددت حالة الطوارئ مرتين، في أكتوبر وفي يناير الماضيين بعدما أعلنت لأول مرة في 20 يوليو بعد خمسة أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة.

وبموجب حالة الطوارئ، شهدت البلاد حملة واسعة ما بين إقالات واعتقالات وتحقيقات، في المؤسسات العسكرية والقضائية والتعليمية طالت عشرات الآلاف.