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رياضة وشباب رياضة عالمية سانشيز وأوزيل يقودان آرسنال للفوز على ميدلزبره

رياضة وشباب

سانشيز وأوزيل يقودان آرسنال للفوز على ميدلزبره
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سانشيز وأوزيل يقودان آرسنال للفوز على ميدلزبره

رفع آرسنال رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 57 في المركز السادس برصيد 57 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الرابع وثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-04-18 04:45:55 A A

 حقق آرسنال فوزاً ثميناً على مضيفه ميدلزبره بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.وافتتح أليكسيس سانشيز التسجيل في اللقاء بعد مرور 42 دقيقة، قبل أن يعادل ألفارو نيجريدو النتيجة في الدقيقة 50.



وتمكن آرسنال من التقدم مجدداً وتسجيل هدف الفوز عبر اللاعب مسعود أوزيل في الدقيقة 71.ورفع آرسنال رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 57 في المركز السادس برصيد 57 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الرابع وثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس.

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