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أخبار محليات تكريم النائب الطيبي وعلي طه خلال مشاركتهما بمهرجان يوم الارض في كندا

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الطيبي وعلي طه يشاركان بمهرجان يوم الارض في كندا
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تكريم النائب الطيبي وعلي طه خلال مشاركتهما بمهرجان يوم الارض في كندا

تم تكريم الطيبي وعلي طه والنائبة الكنديه اقرأ خالد وكذلك قنصل كوبا من قبل البيت الفلسطيني على نضالهم ومساهمتهم بالدفاع عن الحق الفلسطيني وذلك بحضور السفير الفلسطيني نبيل معروف

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 00:07:23 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" شارك كل من النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير - القائمة المشتركة والكاتب محمد علي طه في مهرجان احياء يوم الارض في مدينة ميساساغا في كندا وذلك بدعوة من " البيت الفلسطيني"، يرافقهما المحامي احمد مهنا مستشار النائب الطيبي .وفي العاصمة اوتاوا اقام سفير فلسطين نبيل معروف عشاء عمل للطيبي وطه حضره 15 نائبا كنديا من الاحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان الكندي وسفراء الدول العربية استمعوا فيها لمحاضرة للنائب الطيبي عن اوضاع الفلسطينيين داخل اسرائيل والتشريعات العنصرية وقضايا هدم البيوت بالإضافة لممارسات الاحتلال وخاصة اننا في العام الخمسين لاحتلال 67.والقى الكاتب محمد علي طه كلمة حول الثقافة الفلسطينية والتراث .واهتم النواب الكنديون بنواحي الحياة المختلفة لفلسطينيي الداخل الى جانب افاق حل الدولتين مع حكومة نتانياهو ".



واضاف البيان :"كذلك فقد التقى الطيبي وعلي طه مع الجالية الفلسطينية في اوتاوا واجاب على اسئلة الحضور.اما النشاط المركزي فكان احياء يوم الارض في مدينة ميساساغا حيث اكتظت قاعة المهرجان بأكثر من الف مشارك . والقى فضلو ميخائيل رئيس البيت الفلسطيني كلمة رحب بها بالضيوف والحضور وشرح عن نشاطات البيت الفلسطيني نيابة عن اعضاء مجلس ادارة البيت الفلسطيني. والقى الكاتب محمد علي طه كلمة مميزة ركز فيها على التراث الفلسطيني كأداة للصمود والبقاء وتاريخ يوم الارض الخالد في الداخل من موقعه كعضو لجنة الدفاع عن الارض عام 67 ،وتفاصيل حياة الفرد الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب .اما الكلمة الرئيسية فكانت للنائب احمد الطيبي الذي الهب الحضور بكلمته الوطنية الشاملة حيث اكد على ترابط كل اضلاع الشعب الفلسطيني الثلاثة وعلى السياسات والتشريعات العنصرية التي يواجهها فلسطينيو الداخل وخاصة هدم البيوت وقانون منع الأذان قائلاً: "ما رفعه بلال لا يسكته الاحتلال" وسط تصفيق الحضور.وفي نهاية كلمته حمل الحضور الطيبي على الاكتاف وسط هتافات وطنية حماسية.ثم تم تكريم الطيبي وعلي طه والنائبة الكنديه اقرأ خالد وكذلك قنصل كوبا من قبل البيت الفلسطيني على نضالهم ومساهمتهم بالدفاع عن الحق الفلسطيني وذلك بحضور السفير الفلسطيني نبيل معروف".

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