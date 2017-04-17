بتايا في تايلاند .. زيارة واحد لا تكفي للتمتع بسحرها

تقع مدينة بتايا على الساحل الشرقي لخليج تايلاند، على بعد حوالى 165 كم جنوب شرق بانكوك، بما يعادل ساعتين بالسيارة من مطار العاصمة التايلاندية بانكوك

دائما ما يبحث المسافر عن الكمال في وجهته التي يختارها، حيث يريد أن يجمع ما بين جمال الطبيعة وروعة المعالم السياحية والترفيهيه فضلا عن توافر الخدمات. وهذا ما يجعل مدينة بتايا التايلندية من أفضل المدن التي يفضلها السائح ولا يمل من زيارتها. فهي بحق مدينة تجمع على أراضيها كل مقومات السعادة في مكان واحد.والتي كانت المحطة الاخيرة في رحلة الصحافة العربية التي نظمتها السفارة التايلاندية وبمرافقة المرشد السياحي النصراوي الشهير قسطة (كوستا) ديب، الخبير في مجال الإرشاد السياحي في تايلاند.

تقع مدينة بتايا على الساحل الشرقي لخليج تايلاند، على بعد حوالى 165 كم جنوب شرق بانكوك، بما يعادل ساعتين بالسيارة من مطار العاصمة التايلاندية بانكوك. تعد من أهم المناطق السياحية في تايلاند، وهي مدينة ساحلية تتبع ولاية شانبوري، وقد ظلت مدينة صيد صغيرة كغيرها من المدن الساحلية الأخرى حتى بدأت تستقبل السياح منذ اوائل التسعينات لما تتميز به من جمال الشواطىء وتنوع النشاطات الرياضية والرحلات السياحية الرائعة.وفي هذه المدينة الرائعة هنالك العديد من حدائق الحيوانات المختلفة والمميزة . وكانت المجموعة قد قضت عدة ليالي في الفندق الفاخر والراقي سيام @ سيام والمكون من 30 طبقة ، وفي الطبقة الاخيرة يوجد المسبح الذي يطل على انحاء المدينة والبحر .ولمحبي التسلية والاستمتاع فإن هنالك العديد من مدن الملاهي المائية حيث الألعاب المائية الرائعة وأماكن التزحلق المثيرة.



ويقول :" المرشد السياحي النصراوي الشهير قسطة (كوستا) ديب، الخبير في مجال الإرشاد السياحي في تايلاند :" تتمتع مدينة بتايا بالشواطىء الرائعة التي تلقى الاستحسان والقبول من محبي الشمس والرياضات المائية لما تتميز به من جمال ورقي في مستوى الخدمات التي تقدم للزوار، حيث تتوافر الفنادق والمطاعم والمحال التجارية الراقية". واضاف كوستا ديب :" تنتشر مراكز التسوق المختلفة في باتيا على مقربة من الطريق الرئيسي في شارع بتايا،هناك يمكنك العثور على أي شيء تحتاج إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تجد في هذه المراكز المطاعم ومحلات الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز، كنتاكي فرايد تشيكن، بيتزا هت وبرغر كينغ ".



وتابع كوستا ديب :" الرياضات المائية من بين الأمور المثيرة في باتايا، ومن الأسباب الرئيسية لشعبيتها أنها تقدم بأسعار معقولة مقارنة بأماكن أخرى. ويعتبر الغوص من أفضل الرياضات المائية التي يمكن أن يقوم بها السائحين، الذين يسعون للحصول على شهادة أو لمجرد الاستمتاع ، عدا عن الجولة الميزة في اليخوت حول الجزر المحيطة في بتايا ".