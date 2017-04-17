منظومة السونار تساعد في البحث عن جثث المفقودين بطبريا

افادت مصادر في الشرطة لموقع العرب وصحيفة كل العرب ان تقدمًا ملحوظًا في عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة في بحيرة طبريا سجّل مساء اليوم (الإثنين)، وذلك في اعقاب تلقي معلومات من قبل منظومة السونار التابعة لسلاح البحرية، والتي تم تشغيلها اليوم بعد 6 أيام على فقدان آثار الشبان وهم: إيتمار أوحانا، نحمان إيطاح وليرون كردي، الذي دخلوا الى البحيرة على فرشات بحر منفوخة خلال عطلة عيد الفصح اليهودي قبل أيام، ومع هبوب الرياح لم يتمكنوا من العودة أدراجهم الى الشاطئ.