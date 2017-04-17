منظومة السونار التابعة للجيش تطلق اشارات حول مكان وجود جثث المفقودين في طبريا

يشار الى ان منظمة سونار، هي تقنية انتشار الصوت وتستخدم لإكتشاف ما تحت الماء وعمل الإتصال وكشف الآثار او الأجسام تحت البحر وهي ما تسمى بالكشف الصوتي

افادت مصادر في الشرطة لموقع العرب وصحيفة كل العرب ان تقدمًا ملحوظًا في عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة في بحيرة طبريا سجّل مساء اليوم (الإثنين)، وذلك في اعقاب تلقي معلومات من قبل منظومة السونار التابعة لسلاح البحرية، والتي تم تشغيلها اليوم بعد 6 أيام على فقدان آثار الشبان وهم: إيتمار أوحانا، نحمان إيطاح وليرون كردي، الذي دخلوا الى البحيرة على فرشات بحر منفوخة خلال عطلة عيد الفصح اليهودي قبل أيام، ومع هبوب الرياح لم يتمكنوا من العودة أدراجهم الى الشاطئ.

هذا وبحسب المعلومات فإن أعمال البحث التي تتواصل منذ ذلك الحين وحتى اللحظة شملت الغواصين، خفر السواحل، اعمال بحث على الشواطئ وكاميرات جوّية وطائرات، بالاضافة الى منظومة السونار التابعة للجيش والتي بدأت اليوم عملها ايضًا.

وقال المفتش العام للشرطة في تطرقه اليوم:"للأسف الشديد، وعلى ما يبدو فإن الشبّان المفقودين ليسوا على قيد الحياة، ومن هذا المنطلق نعمل على انتشال جثثهم".

يشار الى ان منظمة سونار، هي تقنية انتشار الصوت وتستخدم لإكتشاف ما تحت الماء وعمل الإتصال وكشف الآثار او الأجسام تحت البحر وهي ما تسمى بالكشف الصوتي.