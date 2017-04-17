إصابة رجل (40 عامًا) خلال قيادته دراجة هوائية قرب رعنانا

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (40 عامًا) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة اليركون بلاغًا قرابة الساعة 18:58 حول إصابة رجل أثناء قيادته على دراجة هوائية على شارع رقم 531 بين هرتسليا ورعنان، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (40 عامًا) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة مع إصابة في الرأس وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في كستشفى بيلنسون" وفقًا للبيان.