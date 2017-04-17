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فنانين فن عربي علا رشدي تحتفل مع إطفالها بشم النسيم

فنانين

علا رشدي تحتفل مع إطفالها بشم النسيم
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علا رشدي تحتفل مع إطفالها بشم النسيم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-17 20:57:08 A A

يحتفل المصريون بعيد شمّ النسيم تزامنًا بعيد الفصح المجيد احتفالًا بالرّبيع وبالأعياد الربيعية، ويُشارك عدد من الفنانين جمهورهم وهم يمارسون طقوس هذا العيد، ومنهم الممثلة علا رشدي، التي شاركت محبّيها صورًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي جمعتها بأطفالها وهم يلوّنون البيض احتفالا بشم النسيم.


علا رشدي 

ومن المعروف عن عيد شمّ النسيم أنّه عادة قديمة جدًّا تعود لعصر الفراعنة، حيث لا زال المصريون حتّى اليوم يحتفلون بها بفرحة كبيرة ولديها أكلاتها الخاصة.

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