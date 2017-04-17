بيرم كيال يساهم الارتقاء برايتون الى البريمير ليج الإنجليزي

قدّم بيرم كيال موسما ناجحا بكل المقاييس مع نادي برايتون، حيث شارك بشكل فعال في إنجاح مسيرته

ساهم متوسط الميدان بيرم كيال، ابن الجديدة، في ارتقاء نادي برايتون إلى البريمير ليج الإنجليزي - دوري الدرجة العليا. وتحقق ذلك بعد الفوز البيتي على نادي ويجان بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك قبل نهاية الموسم بخمس مباريات. ويتفوق نادي برايتون بفارق 15 على المركز الثالث وفارق الأهداف لديه أفضل، مما جعله يضمن فعليا صعوده.



بيرم كيال

وقدّم بيرم كيال موسما ناجحا بكل المقاييس مع نادي برايتون، حيث شارك بشكل فعال في إنجاح مسيرته. وكانت له وزميله تامر حيمد حصة وفيرة في صعود فريقهما الى دوري الأضواء.