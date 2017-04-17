اغلاق
اغلاق
أخبار محليات الناصرة:عدنان سلام يزور نادر الحنيني بعد نفي اي علاقة له باطلاق النار والتهديد

أخبار

الناصرة والقضاء الناصرة:عدنان سلام يزور نادر الحنيني بعد نفي اي علاقة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الناصرة:عدنان سلام يزور نادر الحنيني بعد نفي اي علاقة له باطلاق النار والتهديد

كان رئيس بلدية الناصرة علي سلام قد اصدر الاسبوع الماضي بيانا نفى فيه وجود أي علاقة لشقيقه الحاج عدنان في المحنة التي مر بها نادر الحنيني وافراد عائلته قبل أسابيع بعد تعرضه لاطلاق نار وتهديدات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-17 20:17:09 A A

قام الحاج عدنان سلّام، شقيق رئيس بلدية الناصرة علي سلام، بزيارة لصديقه نادر الحنيني الذي كان قد تعرض لسلسلة من التهديدات وإطلاق النار على محله التجاري في يافة الناصرة، بهدف التأكيد على العلاقة الودية التي تربط بين الحاج سلّام ونادر الحنيني. وقد رافق الحاج سلام عدد من الوجهاء الذين اكدوا جميعا تضامنهم مع نادر الحنيني. 

 

وكان رئيس بلدية الناصرة علي سلام قد اصدر الاسبوع الماضي بيانا نفى فيه وجود أي علاقة لشقيقه الحاج عدنان في المحنة التي مر بها نادر الحنيني وافراد عائلته قبل أسابيع بعد تعرضه لاطلاق نار وتهديدات، مؤكدا ان لا شائبة تشوب العلاقة الطيبة التي تربط الحاج عدنان بنادر الحنيني.وقد ساد اللقاء اجواء حميمية طيبة اكد فيها الجانبان على الثقة المتبادلة وروح المحبة التي لن ترضى للشائعات المغرضة بأن تعكر صفوها.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 23 من مسلسل ماوي والحب مترجمة | [391 قراءة]
2 أردوغان يعلن الفوز باستفتاء تركيا وتوسيع صلاحياته | [338 قراءة]
3 مقتل عصام مصاروة من الطيبة خلال شجار في تل أبيب | [289 قراءة]
4 مانشستر يونايتد يثأر من تشيلسي ويشعل البريميرليج | [196 قراءة]
5 اصابة شاب بجراح خطيرة و3 اخرين بجراح متوسطة | [183 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 الحلقة 49 من مسلسل أغنية الحياة مترجمة | [0 مشاركة]
4 النّاصرة: إصابة شاب إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
5 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب