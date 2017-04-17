الناصرة:عدنان سلام يزور نادر الحنيني بعد نفي اي علاقة له باطلاق النار والتهديد

كان رئيس بلدية الناصرة علي سلام قد اصدر الاسبوع الماضي بيانا نفى فيه وجود أي علاقة لشقيقه الحاج عدنان في المحنة التي مر بها نادر الحنيني وافراد عائلته قبل أسابيع بعد تعرضه لاطلاق نار وتهديدات

قام الحاج عدنان سلّام، شقيق رئيس بلدية الناصرة علي سلام، بزيارة لصديقه نادر الحنيني الذي كان قد تعرض لسلسلة من التهديدات وإطلاق النار على محله التجاري في يافة الناصرة، بهدف التأكيد على العلاقة الودية التي تربط بين الحاج سلّام ونادر الحنيني. وقد رافق الحاج سلام عدد من الوجهاء الذين اكدوا جميعا تضامنهم مع نادر الحنيني.

وكان رئيس بلدية الناصرة علي سلام قد اصدر الاسبوع الماضي بيانا نفى فيه وجود أي علاقة لشقيقه الحاج عدنان في المحنة التي مر بها نادر الحنيني وافراد عائلته قبل أسابيع بعد تعرضه لاطلاق نار وتهديدات، مؤكدا ان لا شائبة تشوب العلاقة الطيبة التي تربط الحاج عدنان بنادر الحنيني.وقد ساد اللقاء اجواء حميمية طيبة اكد فيها الجانبان على الثقة المتبادلة وروح المحبة التي لن ترضى للشائعات المغرضة بأن تعكر صفوها.