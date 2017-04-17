عارة: نصب خيمة اعتصام تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام

أيمن حاج يحيى:

تأتي عملية نصب الخيمة تزامنًا مع إعلان 1500 أسير للإضطراب المفتوح عن الطعام في سبيل انتزاع حقوقهم الشرعية والعادلة

أعلن السيد ايمن حاج يحيى سكرتير الرابطة لدعم اسرى الحرية عن تنظيم مظاهرة قطرية حاشدة أمام سجن الجلبوع عند عصر يوم السبت القريب في نهاية الأسبوع الحالي، وجاء ذلك خلال حديثه الخاص مع موقع العرب خلال انطلاق اعمال خيمة للاعتصام والتضامن مع اسرى الحرية في بلدة عارة.

وقال حاج يحيى: "تأتي عملية نصب الخيمة تزامنًا مع إعلان 1500 أسير للإضطراب المفتوح عن الطعام في سبيل انتزاع حقوقهم الشرعية والعادلة". وتابع حاج يحيى العشرات يتوافدون إلى هذه الخيمة وهي خيمة حرية وكرامة، دعما للأسرى البواسل وقد وقع الاختيار على بلدة عارة لإقامة الخيمة لعدة أسباب، وستبقى خيمة الاعتصام مفتوحة حتّى إعلان انتصار الأسرى" كما قال.