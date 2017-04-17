ريال مدريد يقرر منافسة برشلونة من أجل التعاقد مع كوتينيو

يحاول برشلونة التوقيع مع لاعب خط الوسط فيليب كوتينيو في الانتقالات الصيفية القادمة ، على الرغم من أن ليفربول يؤكد على أن هذا النجم ليس معروض للبيع

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين أن ريال مدريد على استعداد للانضمام إلى المعركة من أجل التعاقد مع فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي.وأشارت هذه المصادر أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض للتوقيع مع اللاعب الدولي البرازيلي في الانتقالات الصيفية القادمة والاستفادة من خبرته في خط الوسط.



وأفادت هذه المعلومات أن النادي الإسباني يسعى إلى بيع خاميس رودريجيز وإيسكو ألاركون لتمويل صفقة بقيمة 70 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع كوتينيو.ويعتبر إدين هازارد واحد من أهداف ريال مدريد في الصيف القادم ، لكني تشيلسي لا ينوي الاستغناء عنه مهما كان الثمن ، مما جعله يتوجه إلى فيليب كوتينيو.ويحاول برشلونة التوقيع مع لاعب خط الوسط فيليب كوتينيو في الانتقالات الصيفية القادمة ، على الرغم من أن ليفربول يؤكد على أن هذا النجم ليس معروض للبيع.