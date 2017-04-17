كوستا: قوانين الدوري الإنجليزي تدفعني للرحيل عن تشيلسي

دييجو كوستا يؤكد بأنه من غير المعقول أن يتم الايقاف لمدة ثلاث مباريات بسبب الاحتكاك مع أي لاعب

اعترف دييجو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي أنه كان يفكر في العودة إلى أتلتيكو مدريد خلال الصيف الماضي بسبب القوانين التي اعتبرها غريبة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأبدى المهاجم الإسباني قبل عدة أيام استيائه من طبيعة الطقس في العاصمة لندن ، لكنه خرج اليوم بتصريح جديد يؤكد فيه امتعاضه من الإيقاف بسبب سوء السلوك في الملعب.وقال دييجو كوستا في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية : “اللاعبين يتم مراقبتهم هنا على أرض الملعب ، من يرتكب سوء السلوك يعاقب بالإيقاف لثلاث مباريات”.

وتابع بقوله : “من عوقب بالايقاف لمدة ثلاث مباريات أخرى؟ ، أنا ، في الحقيقة هذا يزعجني في كل مرة ، وبغض النظر عن مدى صعوبة تجنب ذلك ، لكني لا زلت أواجه المشاكل”.وحول قوانين الدوري الإنجليزي واضاف : “من المفترض أن يكون أفضل دوري في العالم ، ولكن ليس من المنطقي أن يتم ايقافي لمدة ثلاث مباريات في حال الاحتكاك والاشتباك مع أي لاعب”.وفيما يتعلق برأيه حول هذه القوانين وقال : “هذه القواعد يجب أن نحترمها ، ولكن كل هذا يجعلني أفكر جدياً في الرحيل عن الدوري الإنجليزي ، في بداية الموسم كنت أريد العودة إلى أتلتيكو مدريد لأنني شعرت بأنني لا أستطيع أن ألعب بالطريقة التي يريدونها”.