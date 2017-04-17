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رياضة وشباب رياضة عالمية إجراءات أمنية مشددة عشية مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

رياضة وشباب

إجراءات أمنية مشددة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ
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إجراءات أمنية مشددة عشية مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

 كشفت السلطات في العاصمة الإسبانية مدريد عن نشر ما يقرب من 1800 فرد شرطة لتأمين المباراة الهامة التي ستجمع ما بين الكبيرين يوم غد الثلاثاء

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-17 19:01:01 A A

تستعد الشرطة الإسبانية بإجراءات مشددة للمواجهة التي ستجمع ما بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على ملعب السانتياجو برنابيو لحساب إياب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

حيث كشفت السلطات في العاصمة الإسبانية مدريد عن نشر ما يقرب من 1800 فرد شرطة لتأمين المباراة الهامة التي ستجمع ما بين الكبيرين يوم غد الثلاثاء.تأتي هذه الأجراءات في ظل المخاطر التي تتعرض لها الملاعب في أوروبا في الفترة الأخيرة وأخرها ما حدث في حافلة فريق بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء الماضي.الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي لعبت على ملعب أليانز آرينا كان قد انتهى بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف ليقترب من التأهل إلى الدور المقبل إلا إذا كان للعملاق البافاري رأي أخر.

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