نائب الرئيس الأمريكي لكوريا الشمالية: لا تجسّوا نبض ترامب وكل الخيارات مطروحة

مايك بنس:

نائب الرئيس الأميركي قد انتقد بشدة التجربة الصاروخية الفاشلة لكوريا الشمالية التي سبقت وصوله بساعات حيث اعتبرها استفزازا

أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحافي في عاصمة كوريا الجنوبية أنّه: "حذّر نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايك بنس كوريا الشمالية من أن تحاول أن تختبر تصميم ترامب أو أن تجسّّ نبضه حول قدرته وقوّات الولايات المتحدة الامريكية على مواجهة البرنامجين الكوريين الشماليين النوور والباليستي، حيث أكّد أنّ واشنطن تريد تحقيق الأمن من خلال وسائل سلمية عبر التفاوض، لكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ونبقى إلى جانب الكوريين الجنوبيين".



مايك بنس

ويشار إلى أنّ نائب الرئيس الأميركي قد انتقد بشدة التجربة الصاروخية الفاشلة لكوريا الشمالية التي سبقت وصوله بساعات حيث اعتبرها استفزازا، مؤكدا لكوريا الجنوبية دعم واشنطن الكامل في مواجهة تهديدات جارتها.

ومن جهته أعلن هوانغ الذي يشغل كذلك منصب رئيس البلاد بالوكالة في المؤتمر الصحافي المشترك مع بنس عن الاتفاقية لتعزيز جاهزية التحالف بين جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بما يتناسب مع التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية عبر نشر سريع لـ"ثاد" وهي منظومة الدرع الأميركية المتطورة المضادة للصواريخ.