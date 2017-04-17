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أخبار محاكم وجنائيات فيديو: اعتقال 4 شبان فلسطينيين بعد رشق قوات حرس الحدود بالحجارة

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القدس والقضاء فيديو: اعتقال 4 شبان فلسطينيين بعد رشق قوات
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فيديو: اعتقال 4 شبان فلسطينيين بعد رشق قوات حرس الحدود بالحجارة

كان احد المشتبهين المعتقلين قد اصيب بجروح في يدة خلال محاولة هربه متسلقا الاسلاك الشائكة قرب الجدار وحيث تم علاجة في المكان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-17 16:47:52 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" نهار اليوم الاثنين وعلى خلفية حلول "يوم الاسير الفلسطيني" قام عشرات الفلسطينيين بالتقدم نحو معبر بيتونيا بغلاف القدس راشقين قوات شرطة حرس الحدود والامن العاملين هناك بالحجارة وحتى انهم قاموا باشعال اطارات مطاطية واغلاق محور الشارع المؤدي الى هناك مع رد القوات باستخدام وسائل التفريق وتمكنها خلال مطاردة قصيرة مترجلة من اعتقال 4 مشتبهين فلسطينيين من ضمنهم باعمال الاخلال بالنظام وبما شمل قاصرين وبالغين بالعشرينات من اعمارهما وهم من سكان رام الله والجلزون وبيتونيا وحيث تم تحويلهم للتحقيقات الجارية.هذا وكان احد المشتبهين المعتقلين قد اصيب بجروح في يدة خلال محاولة هربه متسلقا الاسلاك الشائكة قرب الجدار وحيث تم علاجة في المكان وكل ذلك وسط قيام القوات الشرطية بتوثيق جملة الحاصل وذلك ضمن جمعها البينات والقرائن والدلائل المدينة مسبقا ".

 

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