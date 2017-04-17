مصادر طبيّة: إقرار وفاة سيدة (46 عامًا) من الجديدة المكر بعد العثور عليها قرب منتزه الفردوس

مركز حيّان الطبي:

بعد وصول الطواقم إلى المكان واجراء الفحوصات الطبية الاولية، تمّ إقرار وفاة السيدة (46 عامًا) في المكان

أفادنا مركز حيّان الطبي، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ:"طواقم حيّان للعلاج المكثّف هرعت إلى الجديدة المكر، عصر اليوم الاثنين، بعد استلام بلاغ حول وجود امرأة فاقده للوعي، بجانب منتزه الفردوس سابقا. هذا، وبعد وصول الطواقم إلى المكان واجراء الفحوصات الطبية الاولية، تمّ إقرار وفاة السيدة (46 عامًا) في المكان"، بحسب البيان.



صور من المكان - تصوير: حيّان

يشار إلى أنّه لا تتوفر حتى الان معلومات حول ظروف وأسباب الوفاة، وقد وصل إلى مكان الحادث قوات من الشرطة وباشرت التحقيقات.



